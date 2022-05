An Atmhorachd

Tha na Làbaraich ag iarraidh buidseit eiginnich agus prìsean ag èirigh aig an ìre as luaithe ann an 40 bliadhna. Dh'èirich ìre oifigeil na h-atmhorachd, an CPI, gu 9% anns a' Ghiblean. Thuirt an Seansalair, Rishi Sunak, gu bheil an Riaghaltas a' toirt taic dhan fheadhainn as fheumaiche air. Ach tha na Làbaraich, a bharrachd air buidseat èiginneach, ag iarraidh cìs windfall air na companaidhean cumhachd, agus cur às dhan àrdachadh sa Ghiblean ann an cìs an Àrachais Nàiseanta.

An Ucràin

Thuirt fear-labhairt do Riaghaltas na h-Ucràin gu bheil suidheachadh fìor chugallach aig ionad-stàilinn ann am Mariupol. Chan eil oifigich Ucràinianach deònach innse cia mheud de na saighdearan aca a tha fhathast glacte san ionad fhad 's a tha còmhraidhean a' dol air adhart airson an saoradh.

NATO

Rinn an t-Suain agus an Fhionnlainn tagradh foirmeil airson ballrachd ann an NATO an dèidh ionnsaigh na Ruis air an Ucràin. Thuirt Àrd-Rùnaire NATO, Jens Stoltenberg, gur e tèarainteachd eadar-nàiseanta nas fheàrr a thig às air a' cheann thall.

Seville

Tha na deichean mhìltean de luchd-taic Rangers a' dèanamh air Seville an-diugh airson cuairt dheireannach Lìog Europa an aghaidh Eintracht Frankfurt a-nochd. Chaidh còignear de luchd-taic Frankfurt a chur an grèim airson a bhith ri buaireadh ann an Seville an-raoir. Tha 16 de phlèanaichean charter a' fàgail Ghlaschu an-diugh a' toirt luchd-taice gu cuairt dheireannach anns am bi Rangers airson a' chiad uair ann an 14 bliadhna.

Pàigheadh

Tha còmhraidhean a' dol air adhart an-diugh air pàigheadh thidsearan. Tha na h-aonaidhean ag iarraidh àrdachadh 10%, ach cha chuala iad fhathast dè bhios na h-ùghdarrasan ionadail a' tabhann orra. Tha na h-uimhir eile de na seirbheisich phoblach, luchd-obrach chomhairlean nam measg, ag iarraidh àrdachaidh nam pàigheadh. Thuirt Caidreachas nan Ùghdarrasan Ionadail gu bheil iad a' bruidhinn ris na h-aonaidhean.

Eileanan Càrbon-neodrach

Tha sia eileanan ann an sgeama Riaghaltas na h-Alba a tha ag amas air iad a bhith càrbon-neodrach ro 2040. 'S iad sin Barraigh, Ìle, Ratharsair, Hoy ann an Arcaibh, Yell ann an Sealtainn, agus Cumaradh Mòr ann an Linne Chluaidh. Thèid aithisg fhoillseachadh as t-Samhradh le plana airson gach eilein.