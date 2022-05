Chaidh Ceannard agus Fear-gairm ùr ainmeachadh aig Comhairle na Gàidhealtachd.

'S e an Nàiseantach Raymond Bremner an Ceannard ùr agus an neo-eisimeileach Bill Lobban am Fear-gairm.

Seo Eileen NicDhòmhnaill.