Taic

Thuirt an Seansalair, Rishi Sunak, gum faodadh e tuilleadh taic a thoirt an ath-bhliadhna do dh'fheadhainn a tha a' fulang le cosgaisean a' chonnaidh. An-dè dh'fhoillsich Mgr Sunak £15bn as t-Fhoghar am-bliadhna a chì £400 ga ghearradh far cunntas connaidh gach dachaigh. Thuirt an Seansalair gu bheil esan a' smaoineachadh nach bi tuilleadh taic a dhìth an ath-bhliadhna leis gum bi peinnsean na stàite agus sochairean nas motha ann mu choinneimh àrdachadh na h-atmhorachd. Ach thuirt e gun gluaiseadh e nam feumadh e.

Tha eolaichean a' cur teagamh ann am beachd Mhgr Sunak. Tha iad ag ràdh gum bi èiginn ann a-rithist an ath-bhliadhna le cunntasan connaidh a' fuireach cho àrd ri £2,800.

Scotrail

Thàinig rabhadh bho Scotrail gum faodadh gun toir e cho fada ri deich là dhaibh na ceudan sheirbheisean a thilleadh dhan àbhaist fiù 's ged a ghabhadh dràibhearan trèana ri tairgse pàighidh nas fheàrr. Choinnich Scotrail agus an t-aonadh ASLEF an-dè agus iad ag amas air rèite dhan eas-aonta a tha a' fàgail an treas cuid de na seirbheisean dheth. Tha na dràibhearan a' beachdachadh a-niste air tairgse ùr a chuireadh 4.2% rim pàigheadh.

An Ucràin

Thuirt oifigich ann an Dnipro ann an ceann a deas na h-Ucràin gu bheil iad a' rùrach ann an sprùilleach air eagal 's gu bheil duine beò fhathast an dèidh ionnsaigh Ruiseanaich an-raoir. Thuirt an Ceann-suidhe Ucràinianach, Volodymyr Zelensky, gu bheil cunnart ann nach bi duine idir air fhàgail ann an sgìre Donbas nas fhaide an ear ma leanas an ionnsaigh an sin mòran nas fhaide.

Tubaist

Chaidh binn sia bliadhna sa phrìosan, agus casg dràibhidh fad deich bliadhna, air fear às Arcaibh an dèidh tubaist-rathaid bho chionn trì bliadhna anns an deach boireannach òg a mharbhadh. Chaidh Claire Anderson, a bha 23, a mharbhadh nuair a bhual an càr aig Raymond Ward sa chàr aicese. Chaidh innse dhan Àrd-Chùirt ann an Dùn Èideann nach robh Ward, a tha 29, ach air cead-dràibhidh fhaighinn beagan mhìosan ron tubaist.

Aiseagan

Tha luchd-iomairt ag iarraidh seirbheis aiseig às ùr eadar Tobar Mhoire, Colla 's Tiriodh. B' àbhaist an t-seirbheis às an Òban gu Colla 's Tiriodh a bhith a' tadhal ann an Tobar Mhoire ach stad sin bho chionn còrr 's 20 bliadhna. Tha iad cuideachd a' moladh gum biodh an t-seirbheis eadar Cill Chòmhghain 's Tobar Mhoire a' dol a Cholla agus a Thiriodh, a bharrachd air seirbheis an Òbain dha na h-eileanan sin.