Chaidh drochaid ùr fhosgladh ann an Inbhir Lòsaidh an-diugh airson an Tràigh an Ear a ruighinn.

Chosg am pròiseact £1.8m, 's e air a mhaoineachadh le Riaghaltas na h-Alba an dèidh do dhraghan nochdadh mu shàbhailteachd na seann drochaid.

Chaidh Doneil MacLeòid ann.