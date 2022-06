Naidheachdan 11:00m]

Ionracas

Thuirt an Leas-Phrìomhaire, Dominic Raab, gu bheil esan a' creidsinn gu bheil ionracas aig àrd-ìre air feadh an Riaghaltais. Bha Mgr Raab a' freagairt beachd a' Mhorair Geidt, comhairleach eitigeach Bhoris Johnson, a thuirt an-dè gu bheil a' chàin a chaidh air a' Phrìomhaire airson briseadh riaghailtean a' Ghlasaidh a' togail cheistean an do rinn e a dhleastanas ann an cumail ris an lagh. Chaidh Mgr Johnson às àicheadh a-rithist gun do bhris e Còd nam Ministearan.

An Ucràin

Bheir na Stàitean Aonaichte rocaidean adhartach dhan Ucràin mar a bha an Ceann-Suidhe Zelensky air a bhith ag iarraidh bho chionn ùine. Tha na rocaidean sin air chomas siubhal nas fhaide, agus nas cuimsichte air targaid na dad a th' aig na Ruiseanaich. Gheall an Ucràin nach loisg iad air targaid san Ruis leotha.

Troimhe-chèile aig na Puirt-adhair

Tha seirbheisean gan cur dheth an-diugh a-rithist aig puirt-adhair air feadh Bhreatainn ri linn cion luchd-obrach. Chuir British Airways stad air còrr is 120 de na slighean goirid aca à Heathrow an-diugh. Thuirt Rùnaire na Còmhdhail, Grant Shapps, nach eil esan a' faicinn oidhirp gu leòr air dèiligeadh ris an troimhe-chèile, ach tha na companaidhean adhair ag ràdh gur e an Riaghaltas as coireach eadar riaghailtean teann Chovid agus cion taic dhan ghnìomhachas.

Port Rìgh

Tha luchd-iomairt ann an ceann a tuath an Eilein Sgitheanaich ag iarraidh plana agus clàr-ama soilleir bho NHS na Gàidhealtachd airson seirbheisean slàinte na sgìre sin. Tha fearg orra gu bheil ionad cùraim èiginn Ospadail Phort Rìgh a' dùnadh rè ùine agus an luchd-obrach an sin gan gluasad gu Ospadal an Àth Leathainn. Tha NHS na Gàidhealtachd ag ràdh gur e dìth luchd-obrach as coireach.

Plastaig

Tha casg ann an Alba bho an-diugh air dèanamh, reic agus air toirt seachad plastaig airson a chur am feum aon turas. Tha an casg sin a' toirt buaidh air leithid forcannan agus sgeinnean plastaig, agus soithichean polystyrene.