Tha dòchas ann gu tèid dòighean leigheis ùra a lorg ri linn rannsachadh gineach air eileanaich.

Tha luchd-rannsachaidh a' sireadh dà mhìle neach a bhuineas do na h-eileanan far chosta siar na h-Alba a bhios deònach a dhol an sàs sa sgrùdadh aca.

Tha iad airson faighinn a-mach dè a tha a' fàgail àireamhan àrda de thinneas-cridhe, aillse agus tinneas an t-siùcair a-measg eileanach. Tha tuilleadh aig Ruaraidh Rothach.