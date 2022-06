Stailc

Tha Sràid Downing a' fàgail air an aonadh RMT gu bheil e cunnartach agus mì-chùramach dhaibh stailc trì là a ghairm an ceann cola-deug. Tha dùil gum bi mu 50,000 luchd-obrach air feadh na dùthcha air stailc air an 21mh là den mhìos, an 23mh là. agus an 25mh là. Thuirt an RMT gu bheil am ballrachd gun àrdachadh pàighidh bho chionn còrr 's dà bhliadhna ach gu bheil iad ag iarraidh chòmhraidhean 'son stailc a sheachnadh.

Cìsean

Tha cuid de na buill-phàrlamaid aige fhèin ag iarraidh air Boris Johnson cìsean a ghearradh an dèidh dha tighinn tron bhòt earbsa a-bhòn-raoir. Tha feadhainn ag ràdh gur e sin a gheall e nuair a chaidh e air beulaibh comataidh nan cùl-bheingeirean ron bhòt oidhche Luain.

Eaconamaidh

Thàinig rabhadh bho phrìomh bhuidhinn-mheòrachaidh gun tig stad air eaconamaidh Bhreatainn an ath-bhliadhna ach gum bu chòir dhan atmhorachd tuiteam a-rithist gu 4.7% ro dheireadh na bliadhna sin. Tha an OECD, a tha stèidhichte ann am Paris, ag ràdh gum bu chòir fàs 3.6% tighinn air eaconamaidh Bhreatainn am-bliadhna ach gun sguir sin ann an 2023. Tha rabhadh aca cuideachd gun èirich ìre na h-atmhorachd gu 10% ro dheireadh na bliadhna seo mus tuit i an ath-bhliadhna.

An Ucràin

Thuirt Riaghaltas na h-Ucràin gur dòcha gun tig air na feachdan aca tarraing a-mach à Severodonetsk air taobh sear na dùthcha le cho trom 's tha an ionnsaigh Ruiseanach air a' bhaile. Tha am baile sin fìor chudromach do phlana na Ruis 'son smachd fhaighinn air sgìre Donbas gu lèir.

Luchd-cùraim

Tha aithisg bhon charthannas, Carers Scotland, ag ràdh gur e droch bhuaidh air an slàinte inntinn agus corparra as motha dragh do luchd-cùraim agus dragh mu chion-airgid. Tha an carthannas ag iarraidh dùblachach san t-sochair do dh'fheadhainn a tha a' toirt seachad cùraim. Tha barrachd luchd-cùraim gun phàigheadh a-niste na bh' ann ron phandemic agus aon duine anns gach còignear ann an Alba a' toirt cùraim do chàirdean no feadhainn a tha dlùth orra.

Còmhdhail Alba

Thèid planaichean Còmhdhail Alba 'son na bliadhna seo tighinn fhoillseachadh an-diugh. Dh'fhaodadh sin dealbh nas soilleire a dhèanamh air dè na pròiseactan a dh'fhuilingeas an dèidh do Riaghaltas na h-Alba aideachadh nach eil an t-airgead calpa aca airson cuid de na pròiseactan bun-structair a gheall iad. Tha beachd ann gun tèid maill no stad uile gu lèir air leasachadh rathaidean a chuir iad rompha.