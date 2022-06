Tagradh mu sheirbheisean slàinte Ghallaibh

"Chaidh dìochuimhneachadh mu ar dèidhinn agus chan eil na h-ùghdarrasan ag èisteachd rinn".

Sin a thuirt luchd-iomairt ri Comataidh nan Ath-Chuingean Poblach ann am Pàrlamaid na h-Alba, 's iad a' bruidhinn mun t-seirbheis slàinte ann an Gallaibh.

Tha trì ath-chuingean mun coinneamh an-dràsta.

Chaidh a ràdh cuideachd gu bheil cion sheirbheisean slàinte do bhoireannaich an Gallaibh a' dol an aghaidh chòraichean a' chinne-daonna. Tha an aithris seo aig Eileen NicDhomhnaill.