An Eaconomaidh

Bha crìonadh airson an dàrna mìos ann an eaconamaidh na Rìoghachd Aonaichte. Tha na figearan oifigeil a' sealltainn gun do thuit an toradh GDP 0.3% anns a' Ghiblean an dèidh tuiteam 0.1% sa Mhàrt. Dh'fhuiling gnìomhachas togail, tionnsgalachd agus roinn nan seirbheisean uile còmhla airson a' chiad uair bhon Fhaoilleach an-uiridh nuair a bha a' mhòr-chuid den dùthaich fo ghlasadh Chovid.

Ionadan Tubaiste is Èiginn

Thuirt luchd-obrach aig Ospadal Oilthigh na Bàn-righinn Ealasaid ann an Glaschu gu bheil e a' faileachadh orra dèiligeadh ris an àireimh mhòir euslainteach aig an ionad tubaiste is èiginn. Thuirt Rùnaire na Slàinte, Humza Yousaf, gur ann air ionadan A&E as motha a tha droch bhuaidh a' phandemic. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gun deach £50m a ghluasad airson cobhair a dhèanamh air na seirbheisean èiginn.

Èirinn a Tuath

Thèid dreach-bhile fhoillseachadh an-diugh a bheir atharrachadh air Aonta Malairt Èireann a Tuath às dèidh Bhrexit. Tha Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte ag iarraidh pàirtean den Phrotocol a th' ann a dhubhadh às. Rinn an siostam mar a tha e an-dràsta buaireadh agus Pàrtaidh Deamocratach an Aonaidh a' diùltadh gnothach a ghabhail ri riaghaltas ùr ann an Stormont gus an tèid dèiligeadh ris an dragh a th' orra mu dheidhinn.

Rwanda

Thèid oidhirp eile a dhèanamh an-diugh aig Cùirt an Ath-thagraidh stad a chur air plana Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a chuireadh luchd-siridh comraich gu ruige Rwanda. Tha a' chiad phlèana ri falbh a-màireach leotha sin. Dh'fhaillich a' chiad oidhirp stad a chur air sin aig an Àrd-chùirt ann an Lunnainn an t-seachdain seo chaidh.

An Ucràin

Thuirt an Ucràin gun do chuir na Ruiseanaich a' mhòr-chuid de na feachdan Ucràinianach a-mach à meadhan baile Severodonetsk a th' aig meadhan a' bhlàir airson smachd air sgìre Donbass air taobh sear na dùthcha. Agus tha aithrisean ann gu bheil na Ruiseanaich a' cuairteachadh nam feachdan Ucràinianach ann am bailtean eile faisg air làimh.