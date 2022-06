Rwanda

Thuirt Rùnaire na Dùthcha nach atharraich an Riaghaltas am poileasaidh airson luchd-siridh comraich a chur gu ruige Rwanda ged a chuir tagraidhean laghail stad air a' chiad phlèana an-raoir. Thuirt Priti Patel gun tèid mòran a sheachain sin an-raoir a chur air an ath-phlèana. Thàinig riaghladh an aghaidh sgeama an Riaghaltais bho Chùirt Eòrpach nan Còraichean Daonna an-raoir - beagan mhionaidean mus robh an t-itealan gus falbh.

Èirinn a Tuath

Thog an t-Aonadh Eòrpach dà chùis-lagha an aghaidh plana an Riaghaltais a bheireadh atharrachadh air aonta Bhrexit airson malairt ri Èirinn a Tuath. Tha an Riaghaltas ag iarraidh cur às do phàirt den Phrotocol gus am biodh e nas fhasa cuid de stuth a ghluasad eadar Tìr-Mòr Bhreatainn agus Èirinn a Tuath. Ach tha an t-Aonadh Eòrpach ag ràdh gum briseadh sin riaghailtean eadar-nàiseanta.

Nursaichean

Thàinig rabhadh bho Cholaiste Rìoghail nan Nursaichean ann an Alba gu bheil nursaichean a' fàgail na h-obrach an aghaidh an toil leis cho mì-shùbailte 's a tha bùird slàinte. Tha an t-aonadh ag ràdh gu bheil an trioblaid nas miosa leis nach eil an NHS ag èisteachd ri luchd-obrach a dh'iarradh an uairean-obrach atharrachadh seach fàgail. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil iad ag obair gu ruige pàtrain-obrach nas sùbailte do nursaichean.

Port Rìgh

Tha iarrtas airson 250 taigh ùr ann am Port Rìgh a' dol gu Comhairle na Gàidhealtachd an-diugh. Tha Buidheann Taigheadais Loch Aillse 's an Eilein Sgitheanaich ag amas air leasachadh Chill Tharglain a dhèanamh thairis air 20 bliadhna. Tha oifigich a' moladh cead dhan phlana, anns a bheil bùth, ionadan gnothachais agus goireasan cùraim.

Eilean Fhlodaigh

Dh'aidich Comhairle nan Eilean Siar gu bheil dragh sa choimhearsnachd mun phlana airson factaraidh haidroidsein uaine agus amòinia air Eilean Fhlodaigh ann an Sgìr' Ùig'. Ann an aithisg a thèid air beulaibh chomhairlichean an ath-sheachdain tha oifigich ag ràdh gun coimhead iad airson làraichean eile a bhiodh freagarrach, ach tha iad an dòchas a dhol air adhart le ionad-uidheamachaidh do thuathan-gaoithe aig muir air taobh siar Leòdhais.