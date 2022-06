Chaidh Kara Hanlon à Leòdhas ainmeachadh ann an sgioba snàimh na h-Alba airson Geamannan a' Cho-fhlaitheis.

Tòisichidh na farpaisean ann am Birmingham air an 28mh den Iuchar, le Kara gu bhith a' farpais anns na rèisean breaststroke.

'S i a chiad tè às na h-Eileanan an Iar a bha ann an sgioba na h-Alba airson Gheamannan a' Cho-fhlaitheis bhon a ghabh Kerry Nic a' Phì pàirt anns na rèisean baidhseagal-beinne aig geamannan Ghlaschu 2014, agus tha an diths aca gu math eòlach air a chèile bho a bhith a' farpais còmhla do sgioba nan Eilean Siar aig Geamannan nan Eilean.

Tha Kara an-diugh na h-oileanach aig Oilthigh Dhùn Èideann, far a bheil i a' faighinn treànaidh airson snàimh cuideachd, agus fhuair sgioba BBC Spòrs cothrom bruidhinn rithe an sin.