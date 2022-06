'Cion adhartais' a thaobh ath-leasachadh an fhearainn

Chaidh fhàgail air an SNP gun deach cion adhartais a dhèanamh a thaobh ath-leasachadh an fhearainn thar nam bliadhnaichean a chaidh seachad.

Sin beachd ball Làbarach na Gaidhealtachd 's nan Eilean Rhoda Ghrannd.

Bha i bruidhinn aig deasbad a chaidh a chur air dòigh le Ball nan Eilean Siar Alasdair Allan, 's e togail aire mu shuidheachadh Bheàrnaraigh Leòdhais far a bheil e faileachdainn air a' choimhearsnachd toirt air an uachdaran an t-eilean a reic.