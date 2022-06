Am Morair Geidt

Thuirt an Riaghaltas gum foillsich iad an litir anns an do dh'innis am Morair Geidt gun do dh'fhàg e a dhreuchd mar chomhairleach eitigeach do Bhoris Johnson. Tha cuideam air an Riaghaltas sin a dhèanamh bho thàinig an naidheachd an-raoir ris nach robh dùil. Bha fios gun robh am Morair mì-thoilichte leis an dòigh anns an do làimhsich am Prìomhaire sgainneal nam pàrtaidhean, agus thuirt e cuideachd ron seo gur dòcha gun do bhris Mgr Johnson Còd nam Ministearan.

Dachannan Cùraim

Tha aithisg ùr ag ràdh gun do rinn casg a' phandemic uimhir de chron air dachannan-cùraim na h-Alba 's gur dòcha gur e a bu choireach ri bàs am measg cuid de luchd-còmhnaidh. Chaidh an aithisg, bho Oilthigh Napier Dhùn Èideann, ullachadh dhan rannsachadh neo-eisimeileach mun dòigh san deach am pandemic a làimhseachadh. Tha an aithisg ag ràdh nach eil e follaiseach an robh bunait laghail ann airson a bhith a' cumail luchd-còmhnaidh air leth leotha fhèin sna seòmairean, no a bhith a' cur casg air daoine bho bhith a' tadhal orra. Dhiùlt Riaghaltas na h-Alba dad a ràdh.

Stailc Rèile

Nì tuilleadh chòmhraidhean an-diugh oidhirp eile air stailc an rèile a sheachnadh. Tha dùil gun tèid mu 40,000 luchd-obrach air stailc Dimàirt, Diardaoin 's Disathairne an ath-sheachdain agus an t-aonadh aca an RMT a' gearain mu phàigheadh agus cùmhnantan obrach. Thuirt Network Rail gun lean na còmhraidhean fad an deireadh-sheachdaineach ma dh'fheumas iad.

Àrd-sgoiltean nan Eilean Siar

Tha còmhraidhean a' dol air adhart eadar aonadh nan tidsearan an EIS agus Comhairle nan Eilean Siar mu dhòigh riaghlaidh àrd-sgoiltean nan eilean. Tha an t-aonadh air bagairt stailc 's iad mì-thoilichte mu phlana cuid de chuspairean a thoirt seachad air-loidhne aig an aon àm ansns na ceithir àrd-sgoiltean seach le tidsear còmhla ris a' chlas.

An Ucràin

Tha ceannardan na Frainge, na Gearmailt agus na h-Eadailt ann an Kyiv mar shealladh air an taic dhan Ucràin. Tha dùil gun cuir an Ceann-suidhe Zelensky cuideam orra airson tuilleadh armachd cho luath 's a ghabhas. Thug an Ceann-suidhe taing dha na Stàitean Aonaichte an-raoir airson luach $1bn eile de dh'innleachd chogaidh airson na strì an aghaidh na Ruis.

Gàrradh MhicFhearghais

Bheir seann cheannard Ghàrradh MhicFhearghais, Jim McColl, fianais an-diugh dhan chomataidh aig Holyrood a tha a' sgrùdadh na connspaid mu na bàtaichean-aiseig a tha gan togail an sin. Tha an dà bhàta còig bliadhna air dheireadh agus còrr is a dhà uimhir gu leth nas daoire na tha sa chùmhnant.