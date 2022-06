An Atmhorachd

Tha prìsean ag èirigh aig an ìre as luaithe ann an 40 bliadhna le biadh, cumhachd agus connadh a' sìor fhàs nas daoire. Ràinig an atmhorachd 9.1% sa Chèitean - suas bho 9% sa Ghiblean. Tha Banca Shasainn den bheachd gun èirich sin gu 11% ro dheireadh na bliadhna.

Stailc na Rèile

Tha aonadh an RMT agus ceannardan na rèile a' coinneachadh an-diugh a-rithist a dh'fheuchainn ri stad a chur air an stailc rèile as motha ann am Breatainn ann an 30 bliadhna. Bha a' chiad stailc ann an-dè, 's mura tig aonta bidh fear eile ann a-màireach 's a-rithist Disathairne. Tha ScotRail a' toirt gu aire luchd-siubhail gu bheil na h-uimhir de throimhe-chèile ann an-diugh a-rithist an dèidh buaidh an là an-dè.

Luchd-siridh Comraich

Feuchaidh Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte ri cur às dhan chasg air cur luchd-siridh comraich mhì-laghail gu ruige Rwanda. Cuiridh an Leas-Phrìomhaire, Dominic Raab, reachdas mu choinneimh na Pàrlamaid an-diugh a leigeadh leis an Riaghaltas a dhol os cionn riaghladh bho Chùirt Eòrpach nan Còraichean Daonna.

Afganastan

Chaill suas ri 300 duine am beatha ann an crith-thalmhainn mhòir ann an Afganastan. Tha aithrisean ann gun deach ceudan eile a leòn. Tha an iomairt theasairginn air tòiseachadh ann an sgire Paktika, air taobh sear na dùthcha.

Tiriodh

Sheall sgrùdadh nach eil ach dàrna leth nan taighean ann an Tiriodh anns a bheil daoine a' fuireach làn-ùine. Agus tha buidheann leasachaidh anns an eilean, Isle Develop, ag ràdh gu bheil còrr is an ceathramh cuid dhiubh falbh ach beagan sheachdainean sa bhliadhna. Thuirt Rhoda Meek bhon bhuidhinn gu bheil sin a' cur bacadh air daoine a dh'iarradh gluasad a dh'fhuireach agus a dh'obair ann, agus gum feumar dòigh fhaighinn air feum nas fheàrr a dhèanamh de thaigheadas an eilein.

Drabastachd

Tha dithis air an tug leas-rèitire ball-coise ionnsaigh dhrabasta nuair a bha iad òg ag ràdh gu bheil Comann Ball-Coise na h-Alba, an SFA, a' cur stad air ceartas dhaibh. Bha Peter Haines agus Stuart MacMillan nan clann-sgoile nuair a ghabh Hugh Stevenson, a chaochail ann an 2004, brath orra. Tha an dithis a' toirt an SFA gu cùis shìobhalta. Ach tha luchd-lagha dhan chomann ag ràdh nach eil gnothach acasan ris oir nach ann dhan SFA a bha Hugh Stevenson ag obair.