Chaidh Philip Bua òrdanachadh mar shagart ùr ann an Sgìr'-Easbaig Earra-Ghàidheal 's nan Eilean.

Boinidh e do Nigeria bho thùs ach bha e na dheacon ann am Barraigh agus an Uibhist a Deas mu dheireadh.

'S ann tro chàirdeas leis an Easbaig Brian McGee a thàinig e a dh'Alba. Seo Andreas Wolff...