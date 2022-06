Thèid sgioba Ghlaschu Meadhain Earra-Ghàidheal an aghaidh Caol Bhòid ann an cuairt dheireannach Cupa Comann Ceilteach Ghlaschu Disathairne, agus a chuairt dheireannach sin a chluich am baile mòr nan Gàidheal airson a chiad turas ann an seachd bliadhn-deug.