Airson a' chiad turas a-riamh tha an Eaglais Chaitligeach air feadh an t-saoghail a' gabhail pàirt ann an seanadh a dh'iarr am Pàp Prainnseas agus e ag ràdh gur e cothrom a th' ann dhan h-uile Chaitligeach 'coiseachd còmhla'.

Feumaidh an eaglais beachdachadh air bun-stèidh na creideimh agus air spèis a thoirt dhan a h-uile duine.

Thèid na torraidhean a chruinneachadh anns an Ròimh as t-fhoghar. Seo Andreas Wolff ...