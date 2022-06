Tha dà fhichead bliadhna ann bho bha cosgaisean bith-beò cho mòr. Ann an sreath aithrisean an t-seachdainn seo tha an tè-naidheachd againn Eilidh NicLeòid a' toirt sùil air a' bhuaidh a tha sin a' toirt air diofar dhaoine. Tha a' chiad aithris mu fheadhainn air am bheil tinneas neo ciorram a tha a' ciallachadh nach urrainn dhaibh an dachaigh fhagail ro thric, rud a tha a' cur ri cosgais teasachaidh...