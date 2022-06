Dhùblaich an àireamh sheirbheisean adhair a chaidh a chur dheth no air an deach dàil a chur ann am Barraigh ri linn droch shìde sa bhliadhna mu dheireadh.

Tha Loganair a' coireachadh mar a tharraing an Rìoghachd Aonaichte a-mach à siostam iùil saideil na h-Eòrpa, EGNOS.

Tha dragh ann cuideachd mun bhuaidh air Seirbheis Ambaileans Adhair Ìle.

Tha tuilleadh aig Ruaraidh Rothach.