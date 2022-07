Pincher

Tha fear a bha na Àrd-sheirbheiseach Catharra a' fàgail air oifigich aig Sràid Downing nach do dh'innis iad an fhìrinn nuair a thuirt iad nach b' aithne do Bhoris Johnson gun robh gearain oifigeil ann mun bhall-pàrlamaid Chris Pincher. Thuirt am Morair Dòmhnallach gun deach innse gu pearsanta do Mhgr Johnson bho chionn còrr 's dà bhliadhna gun robh rannsachadh ann mu Mhgr Pincher, a bha na mhinistear ann an Oifis nan Cùisean Cèin aig an àm.

Illinois

Chuir poilis ann an Stàit Illinois duine a tha 22 an grèim fo amharas gun do loisg e le gunna air paireìd Là Neo-eisimeileachd faisg air Chicago. Chaidh sianar a mharbhadh agus còrr 's 20 duine a leòn san ionnsaigh ann an sgìre Highland Park air iomall a' bhaile.

Poileas

Thuirt Caidreachas Poileas na h-Alba gu bheil astar fhathast eadar an dà thaobh anns na còmhraidhean mu phàigheadh. Thuirt àrd-rùnaire an aonaidh, Calum Steele, gum bi tuilleadh chòmhraidhean ann an ath-sheachdain agus an t-aonadh ag ràdh gur e dìmeas orra a th' anns an àrdachadh a chaidh a thabhann orra. Thàinig e am follais an-diugh cuideachd gu bheil an àireamh thagraidhean son obair ann am Poileas Alba air tuiteam còrr 's an dàrna leth air a' bhliadhna a chaidh seachad.

Malairt

Dh'iarr Seòmraichean Malairt na h-Alba air Riaghaltas na h-Alba agus Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte cìsean coimearsalta a ghearradh. Tha am buidheann ag ràdh gu bheil buaidh nam prìsean àrd 's cosgaisean bith-beò a' dèanamh cron air eaconamaidh na h-Alba le companaidhean, a tha a' faicinn am prothaidean a' tuiteam, leisg air airgead a chur an sàs ann an leasachadh no a' fastadh luchd-obrach.

Tiriodh

Tha Urras Eilean Thiriodh a' cur airgid an dàrna taobh 'son eileanaich a chuideachadh le cosgaisean bith-beò. Thuirt an t-Urras gu bheil e follaiseach gu bheil prìsean àrd a' toirt buaidh nas miosa air sgìrean iomallach mar na h-eileanan.