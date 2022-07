Bidh goireasan spòrs na comhairle an-asgaidh do chlubaichean agus buidhnean sna h-Eileanan Siar bho thoiseach na Sultaine.

Tha seo mar phàirt de phròiseact ùr aig an ùghdarras ionadail le taic-airgid a' tighinn bho Oighreachd a' Chrùin agus dòchas ann gum bi e na bhuannachd mhòr do chlubaichean agus do bhuidhnean saor-thoileach.