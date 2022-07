Tha buidheann coimhearsnachd anns an Aghaidh Mhòir air an rionc-deighe aca a leasachadh 'son a bhith fosgailte tro mhìosan an t-samhraidh.

Bha ceist ann am biodh e ro chòsgail an teanta mhòr anns a bheil e a chumail fuar gu leor.

'S e ceum air adhart a th' ann a-nis ge-tà dhan bhuidhinn a tha airson rionc maireannach a thogail.