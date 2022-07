Tha iomairt gus ionad cànain agus cultair a stèidheachadh ann an Inbhir Nis air £27,000 a thogail ann an dà mhìos - suim a tha pìos math gann air an £50,000 air an robh iad ag amas.

Bha seo gu bhith na cheum chun na targaid de £500,000 uile gu lèir.

Ach, ged a dh'fhailich orra a' chiad targaid a ruighinn an-dràsta, tha buidheann-stiùiridh na pròiseict toilichte le mar a rinn iad thuige seo.

Seo Shona Nic a' Phiocair.