Tha aon chompanaidh turasachd bhusaichean air cùl a chur ri Uibhist air sgàth cion earbsa ann an seirbheisean aiseig.

Chuir GB Tours dheth dàrna leth de na tursan aca am bliadhna agus cha till iad, mar a bha an dùil, an ath-bhliathna.

Bheir seo buaidh air grunn ghnothachasan, mar eisimpleir, taighean-òsta, taighean-tasgaidh agus an taigh-staile.

Tha an aithris seo aig Shona NicDhòmhnaill.