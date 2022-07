Iapan

Tha fear an grèim ann an Iapan fo amharas gur e a mhurt an t-seann phrìomhaire, Shinzo Abe. Chaochail Mgr Abe, a bha 67, anns an ospadal an dèidh losgadh air le gunna ann am baile Nara far an robh e a' dèanamh òraid ann an iomairt taghaidh. Bha Mgr Abe na phrìomhaire eadar 2006 agus 2007 agus a-rithist eadar 2012 agus 2020. Bha pàirt mhòr aige ann ann toirt nan Geamaichean Oilimpiceach gu Tokyo ann an 2020. Tha ceannardan dùthcha air feadh an t-saoghail a' dèanamh luaidh air.

Boris Johnson

Tha cudrom a' sìor fhàs air Boris Johnson dreuchd a' Phrìomhaire fhàgail an-dràsta seach fuireach gun tèid ceannard ùr a chur air a' Phàrtaidh Thòraidheach. Tha na Làbaraich ag ràdh nach urrainn do Mhgr Johnson fuireach agus tha iad a' maoigheadh gun gairm iad bhòt cion earbsa san Riaghaltas mura seas e sìos sa bhad. Thuirt Sràid Downing gu bheil am Prìomhaire gu làidir den bheachd gu bheil dleasdanas air fuireach.

Tòraidhean

Tha feadhainn a tha ag amas air àite Mhgr Johnson mar cheannard air a' Phàrtaidh Thòraidheach a' cur an iomairtean air bhonn. Aig an ìre seo 's iad Cathraiche Comataidh nan Cùisean Cèin, Tom Tugendhat, agus an t-Àrd-Neach Tagraidh, Suella Braverman, an aon fheadhainn a rinn sin gu h-oifigeil. Tha lan dùil gun seas na h-uimhir eile agus coltas gu bheil a' chiad dhithis mhinistearean caibineat a leig dhiubh an dreuchd an t-seachdain seo, Rishi Sunak agus Sajid Javid, nam measg.

Chequers

Chan eil Boris Johnson agus a bhean Carrie a' dol air adhart lem pàrtaidh bainnse aig Chequers aig deireadh na mìos. Thuirt fear a tha faisg air an Riaghaltas gun do ghabh iad an co-dhùnadh an dèidh rabhadh dhaibh nach coimheadadh sin ro mhath aig an àm seo.

Connadh

Nì Ùghdarras na Farpais agus na Margaidh rannsachadh air prìs a' pheatrail agus dìosail agus iad ag ràdh gu bheil sin na adhbhar dragh dhaibh. Thuirt an t-Ùghdarras gu bheil àrdachadh mìr ann am prìsean eadar falbh às na glanaidearan agus an t-àm a ruigeas e na stèisean connaidh. Fhuair iad cuideachd eadar-dhealachadh mòr eadar prìsean anns na bailtean mòra agus sgìrean dùthchail.

Càball

Tha dragh ann an Leòdhas mu mhàill sa phlana airson càbaill dealain ùir gu Tìr-Mòr. Dh'innis SSEN gu bheil iad a' coimhead air caball nas motha, 1.8 GW, ach gum biodh 2030 air a' char as tràithe mus tigeadh sin gu buil, trì bliadhna air dheireadh air a' phlana a bha ann. Tha dragh ann gum faodadh sin pròiseactan mar Thuath-Gaoithe Steòrnabhaigh agus feadhainn eile a chur ann an cunnart.