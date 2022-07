Na Tòraidhean

Tha tagraichean airson ceannas nan Tòraidhean ag amas air taic co-dhiù 20 de bhuill-phàrlamaid a' phàrtaidh ro 3:00f an-diugh a bheir dhaibh àite sa chiad bhaileat. 'S e 11 duine a thàinig air adhart aig an ìre seo.

Tha aithrisean ann gu bheil am Pàrtaidh Làbarach ag iarraidh bhòt cion-earbsa a-màireach ann an Riaghaltas Bhoris Johnson. Ma 's e 's gun cailleadh an Riaghaltas am bhòt, dh'fhaodadh taghadh coitcheann a bhith ann.

An SAS

Fhuair rannsachadh a rinn am BBC fianais gur dòcha gun do mharbh feachdan Breatannach prìosanaich gu mì-laghail ann an Afganastan. Tha aithrisean ann gun do mharbh aon bhuidhinn còrr is 50 duine ann an suidheachadh amharasach. Thuirt Ministreachd an Dìon gun do rinn feachdan Bhreatainn an dleastanas gu proifeasanta agus aig fìor àrd-ìre ann an Afganastan.

Sir Mo Farah

Dh'innis an lùth-chleasaiche ainmeil Sir Mo Farah gun deach a thoirt a Bhreatainn gu mì-laghail mar leanabh, agus nach ann mar fhògarrach. Thuirt e gun deach a thoirt bho theaghlach ann an Somàilia, agus a chumail mar shearbhanta ann an dachaigh ann an Lunnainn.

A&E

Thàinig air còrr is 9,000 duine feitheamh nas fhaide na ceithir uairean de thìde aig ionadan tubaiste is èiginn aig ospadail na h-Alba an t-seachdain seo chaidh, a rèir nam figearan as ùire. Sin an àireamh as motha fhathast.

ScotRail

Thuirt ScotRail gu bheil iad a' tilleadh mean air mhean gu clàr-ama àbhaisteach an dèidh do dhràibhearan gabhail ri àrdachadh 5% an-dè. Cha robh a' ruith ach fìor bheag de thrèanaichean air feadh Alba fad dà mhìos, fhad 's a mhair an deasbad mu phàigheadh.

Neo-dhearbhte

Thuirt a' mhòr-chuid a ghabh pàirt ann an co-chomhairle gum bu chòir cur às dhan bhreith chonnspaideach "Neo-dhearbhte" ann an siostam ceartais na h-Alba. Fhuair an Riaghaltas 200 freagairt air a' chùis, agus thuirt 59% gum b' fheàrr leotha gluasad gu siostam le dà bhreith "Ciontach" agus "Neo-chiontach". Thuirt Rùnaire a' Cheartais, Keith Brown, gum beachdaich e air sin.

Caolas Shasainn

Chaidh 444 duine a thogail à bàtaichean beaga sa Chaolas Shasannach an-dè 's iad a' feuchainn ri in-imrich a dhèanamh dhan Rìoghachd Aonaichte. Tha figearan an Riaghaltais a' sealltainn gur e sin an còigeamh turas am-bliadhna a chaidh còrr is 400 duine a thogail ann an aon là.