Na Tòraidhean

Tha buill-phàrlamaid Thòraidheach a' bhòtadh san ath-uair de thìde san dàrna cuairt den bhaileat airson cuideigineach a chur an àite Bhoris Johnson. Thèid aon duine den t-sianar a th' air fhàgail a chur a-mach às an fharpais an-diugh nuair a thig am fiosrachadh feasgar. Bha an t-seann Sheansalair, Rishi Sunak, anns a' chiad àite an-dè, agus Ministear na Malairt, Penny Mordaunt, anns an dàrna àite. Chuir an tè a bha san treas àite, Liz Truss, a h-iomairt air bhonn gu h-oifigeil an-diugh le òraid a' gealltainn cìsean a ghearradh agus cur às dhan àrdachadh ann an Àrachas Nàiseanta.

Sàbhailteachd Air-loidhne

Tha na Làbaraich agus buidhnean dìon chloinne a' càineadh maill air lagh ùr airson daoine a dhìon bho stuth cronail is mì-laghail air-loidhne gus am bi prìomhaire ùr stèidhichte. Bha dùil ri deasbad air Bile na Sàbhailteachd Air-loidhne ann an Westminster an ath-sheachdain.

Sir Mo Farah

Thòisich Poilis a' Mhetropolitan a' rannsachadh an dèidh do Sir Mo Farah innse gun deach a thoirt a Bhreatainn gu mì-laghail nuair a bha e na leanabh. Thuirt e gun tug boireannach nach b' aithne dha a Bhreatainn e agus gun deach a chur a dh'obair mar shearbhant ann an dachaigh.

Neo-eisimeileachd

Tha Nicola Sturgeon a' foillseachadh pàipeir eile an-diugh a' dèanamh cùise airson neo-eisimeileachd. Tha ise ag iarraidh an referendum eile san Dàmhair an ath-bhliadhna, agus tha argamaid sa phàipear aice an-diugh nach eil e deamocratach do Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte sin a dhiùltadh. Tha Boris Johnson agus mòran de na tagraichean airson àite-san a ghabhail mar Phrìomhaire, ag ràdh nach e seo an t-àm airson referendum eile.

Taigheadas

Tha aithisg ùr ag ràdh gu bheil cion-taigheadais anns an Eilean Sgitheanach agus Loch Aillse cha mhòr a dhà umhir nas miosa na bha Comhairle na Gàidhealtachd an-dùil. Tha an sgrùdadh dhan Chomhairle, Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean agus SkyeConnect ag ràdh gu bheil suas ri 1,700 dreuchd falamh ri linn 's nach fhaigheadh luchd-obrach àite sam fuirich iad. Agus tha rabhadh ann gu bheil sin a' toirt fìor dhroch bhuaidh air an eaconomaidh agus seirbheisean poblach.

Nicholas Rossi

Chuir luchd-casaid sna Stàitean Aonaichte an dàrna casaid èigneachaidh air fear a tha iad an amharas a tha a' teicheadh bhuapa ann an Alba. Tha luchd-casaid ann an Salt Lake County ann an Utah ag ràdh gun do dh'fheuch Nicholas Rossi ri toirt a chreidsinn gun do bhàsaich e is gun do theich e an uairsin a dh'Alba fo ainm eile. Tha an duine a tha aig meadhan na cùis-lagha airson a thilleadh dha na Stàitean Aonaichte a' dol às àicheadh gur esan Nicholas Rossi. Tha esan ag ràdh gur e Arthur Knight an t-ainm a th' air, agus gur e mearachd a tha ga fhàgail fo chasaid.