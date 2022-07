Thèid an dealbh-chluich The Stamping Ground a chur air àrd-ùrlar ann an Inbhir Nis Disathairne, is cothrom gu bhith aig daoine na h-òrain ainmeil aig Runrig a chluinntinn a-rithist ann an dreach ùr.

Bha dùil ri ciad-taisbeanaidh na dealbh-chluiche Diardaoin, ach chaidh a chur dheth ri linn tinneis san sgioba.

Bidh The Stamping Ground ri fhaicinn aig Eden Court gu deireadh na mìosa. Seo Shona Nic a' Phiocair ...