Tha Maoir-Chladaich nan Eilean Siar air rabhadh a thoirt seachad do luchd-turais agus muinntir an àite mu na cunnartan a tha an cois a bhith a' dol dhan uisge.

Tha seo a' tighinn agus iad air a bhith air an gairm gu tric bho chionn ghoirid.

Tha iad a' toirt comhairle gu seachd àraid dhaibhsan a bhios a' dol dhan uisge ann an caidheag no air bùird-seasaimh