Criogaid

Tha dùil dìreach mun àm seo fhèin ri aithisg neo-eisimeilich a tha ag ràdh gu bheil gràin-cinnidh ann an criogaid na h-Alba. Chaidh an aithisg iarraidh an dèidh do chluicheadairean innse gun deach am fàgail a-mach às an sgioba nàiseanta an dèidh dhaibh bruidhinn a-mach air a' chùis. Dh'fhàg Bòrd Criogaid na h-Alba uile an dreuchd an-dè.

Na Làbaraich

Gheall ceannard nan Làbarach, Sir Keir Starmer, gun toir e brosnachadh air an eaconomaidh ma thèid an taghadh aig an ath-thaghadh choitcheann. Thuirt Sir Keir gun cuir e fàs eaconomach aig meadhan riaghaltais Làbaraich.

Na Tòraidhean

Bidh an dithis a tha a' seasamh airson ceannas nan Tòraidhean ann an deasbad telebhisein mu choinneimh a chèile airson a' chiad uair a-nochd. Bidh am BBC a' craoladh an deasbaid eadar Rishi Sunak agus Liz Truss ann an Stoke on Trent - roinn pàrlamaid a thug na Tòraidhean bho na Làbaraich anns an taghadh choitcheann ann an 2019.

Stailc Rèile

Thuirt Network Rail nach bi ach an còigeamh cuid de na trèanaichean a' ruith nuair a bhios stailc ann Diciadain, agus gum bi sgìrean ann nach fhaigh seirbheis idir. Tha còrr is 40,000 ball ann an aonadh an RMT a' dol air stailc mu phàigheadh agus cùmhnantan obrach.

Leaghadair a' Ghearasdain

Chaidh iarraidh air Riaghaltas na h-Alba mìneachadh a dhèanamh air an aonta le Liberty Steel airson leaghadair aluminium a' Ghearasdain. Cha do phàigh Liberty ach £5 san aonta, ged a sheas Riaghaltas na h-Alba urras airson £500m ann an iasadan. Buinidh Liberty Steel do GFG Alliance, companaidh teaghlaich an fhir-ghnothaich Sanjiv Guptah, a tha a' dol às àicheadh chasaidean gun robh iad ri foill. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil na rinn iad a' cumail taic ri obraichean sgileil anns an sgìre.

Gàrradh MhicFhearghais

Agus tha na Lib Deamaich a' cur cuideim air Riaghaltas na h-Alba mu chùmhnant nam bàtaichean-aiseig ùra do ChalMac a tha fhathast gan togail aig Gàrradh MhicFhearghais. Sgrìobh Willie Rennie, labhraiche eaconomach nan Lib Deamach gu Comataidh nan Cunntasan Poblach aig Holyrood ag ràdh gum feum Nicola Sturgeon, John Swinney, agus cuideachd Keith Brown ceistean a fhreagairt, a bharrachd air Derek MacAoidh an Rùnaire Còmhdhail aig an àm a chaidh an cùmhnant aontachadh.