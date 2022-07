Bàs le Drogaichean

Thàinig lùghdachadh beag air an àireimh de dh'Albannaich a fhuair bàs tro dhrogaichean an-uiridh. Sheall àireamhan ùra bho Chlàran Nàiseanta na h-Alba gun do bhàsaich 1,330 duine ann an 2021. Sin lùghdachadh de 1% air a' bhliadhna ron sin. Seo a' chiad turas bho 2013 nach do dh'èirich na h-àireamhan bàis co-cheangailte ri drogaichean. A dh'aindeoin sin seo an dàrna àireamh as àirde a chaidh a chlàradh riamh ann an Alba.

Centrica

Thuirt a' chompanaidh chumhachd Centrica, leis a bheil British Gas, gun do dh'èirich na prothaidean aca gu £1.3bn anns a' chiad leth den bhliadhna. Tha a' chompanaidh ag ràdh gu bheil iad an dùil tòiseachadh a' sgaoileadh dhuaisean earrainn a-rithist airson a' chiad uair ann an trì bliadhna, le daoine a' faighinn 1sg airson gach earrainn.

Diageo

'S dh'fhoillsich a' chompanaidh staile Diageo gun do rinn iad prothaid ro chìsean de dh'fhaisg air £4.4bn - suas bho £3.7bn an-uiridh. Dh'èirich na bha iad a' creic de dh'uisge-beatha Johnny Walker còrr is an treas cuid anns a' bhliadhna gu ruige an Ògmhìos. Uile gu lèir thàinig àrdachadh de 29% air a' mhargaidh airson uisge-beatha Diageo, le fàs gu h-àraid ga fhaicinn ann an Aimeireaga a Deas, Àisia agus a' Charribean.

Fògarraich Ucràinianach

Tha dàta ùr bhon Riaghaltas a' sealltainn gun d' fhuair còrr is 100,000 neach a theich bhon Ucràin tèarmann anns an Rìoghachd Aonaichte fo na sgeamaichean bhìosa aig Oifis Roinn na Dùthcha. Tha an àireamh a' gabhail a-steach còrr is 72,000 Ucràinianach a thàinig a dh'fhuireach còmhla ri teaghlaichean Bhreatannach.

Siorrachd Lannraig

Chaidh iarraidh air daoine ann an roinn slàinte Shiorrachd Lannraig gun a bhith a' dol gu ionadan A&E ach a-mhàin ma tha iad ann an cunnart am beatha. Tha am bòrd slàinte ag ràdh gu bheil na trì ospadalan aca - Hairmyres, Monklands agus Wishaw - a' cur thairis. Tha iad a' coireachadh trioblaidean le dìth luchd-obrach, agus gainnead leapannan airson an t-suidheachaidh.

Dùn Dè

Chaidh Dùn Dè ainmeachadh mar an làrach airson factaraidh ùir a bhios a' dèanamh bhataraidhean. Tha dùil gun tèid suas ri 200 obair a chruthachadh anns an fhactaraidh aig AMTE Power a thogas bataraidhean airson chàraichean spòrs, agus airson a bhith a' stòradh dealain. Tha a' chompanaidh, aig a bheil ionad ann an Inbhir Theòrsa ann an Gallaibh, an dòchas gum bi na ciad bhataraidhean deiseil an taobh a-staigh trì bliadhna.

Bernard Cribbins

Agus tha luaidh ga dhèanamh air a' chleasaiche Bernard Cribbins, a chaochail aig aois 93. Thairis air 70 bliadhna, nochd e anns an fhiolm The Railway Children, Jackanory, agus Doctor Who. 'S e cuideachd an neach-aithris a chuir guth ris na Wombles.