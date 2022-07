Tha ceòl is dannsa gu leòr a' dol an t-seachdain-sa aig Sgoil Stafainn agus 50 duine chloinne an-sàs ann an Fèis Thròndairnis.

Seo a' chiad uair a chaidh a' cumail bhon phandemic.

Thig an fhèis gu ceann Dihaoine le consairt na cloinne agus abair gu bheil an fheadhainn òga a' dèanamh deiseil air a shon.

Seo Alasdair MacLeòid.