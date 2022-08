Dh'fhoillsich BP prothaidean bunaideach de £6.9bn airson nan trì mìosan dhan Ògmhios. Tha sin a thrì uimhir 's a bh' ann aig an aon àm an-uiridh agus sin cuideachd an dàrna suim as motha riamh ann an eachdraidh na companaidh.

Agus thàinig rabhadh bhon chompanaidh sgrùdaidh, Cornwall Insight, gum faodadh cosgais connaidh dachaidh èirigh gu còrr agus £3,600 ann an Sasainn, an Alba agus sa Chuimrigh air a' Gheamhradh seo. Tha làn-dùil gum bi an t-suim as motha a dh'fhaodas companaidhean cumhachd iarraidh a' dol suas a-rithist san Dàmhair.

Tha Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba a' càineadh Liz Truss a thuirt nach eil ann an Nicola Sturgeon ach "attention seeker". Thuirt Ms Truss, a tha a' seasamh airson ceannas a' Phàrtaidh Thòraidhich, gur e an rud as fheàrr do Phrìomh Mhinistear na h-Alba gun feart a thoirt oirre. Thuirt an Leas-Phrìomh Mhinistear, John Swinney, nach eil aig Ms Truss ach briathran suarach a tha a' dèanamh dìmeas air muinntir na h-Alba.

Tha Comataidh an Fhoghlaim aig Holyrood ag iarraidh rannsachaidh agus iad ag ràdh gu bheil sgaradh ro mhòr ann an soirbheachas nan sgoiltean eadar sgìrean comhairle na h-Alba. Thuirt a' chomataidh gun deach oidhirp a dhèanmah air sin a leasachadh ach tha aithisg bho Bhuidhinn Sgrùdaidh na h-Alba ag ràdh gu bheil beàrn ro mhòr ann fhathast agus gun do dh'fhàs i sin nas miosa buileach leis a' phandemic.

Tha dotairean ann an Lunnainn ag ullachadh airson an t-inneal a tha a' cumail Archie Battersbee beò a thionndadh dheth an dèidh dha a phàrantan faileachadh le sreath de thagraidhean lagha. Chaidh Archie, a tha 12, fhaighinn gun mhothachadh na dhachaigh sa Ghiblean agus tha dotairean ag ràdh gu bheil eanchainn marbh.

Thuirt Caledonain Mac a' Bhriuthainn gu bheil iad ag obair air plana airson seirbheisean aiseig a-màireach eadar Ùige, an Tairbeart agus Loch nam Madadh. Tha na seirbheisean sin dheth an-diugh agus trioblaid ann uair eile le siostam smàlaidh a' bhàta-aiseig an Hebrides. Thachair an dearbh rud an t-seachdain seo chaidh.

Chuir British Airways stad gu Diluain seo tighinn air reic thiocaidean airson nan slighean goirid aca à Heathrow leis gu bheil casg air àireamhan luchd-siubhail tron phort-adhair gach là. 'S ann air seirbheisean an taobh a-staigh na Rìoghachd Aonaichte agus gu Tìr-Mòr na h-Eòrpa a bheir sin buaidh.