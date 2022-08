Chaidh Geamaichean Gàidhealach an Eilein Sgitheanaich a chumail an diugh son a chiad turas ann an trì bliadhna.

Bha Meall na h-Acarsaid am Port Rìgh air ghoil le daoine bho gach ceàrnaidh dhen t-saoghail -chun na h-ìre agus gun robh aca ri na geataichean a dhùnadh aig aon àm le bh'anns an àite.

Bha am fear-naidheachd Alasdair MacLeòid aig na geamannan dhuinne.