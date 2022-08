Chaidh an fhèill àiteachais as motha ann an ceann a tuath na h-Alba, Fèill Àiteachais an Eilein Duibh, a chumail an t-seachdain-sa airson a' chiad turas ann an 3 bliadhna.

Bha na mìlltean de dhaoine an làthair bho air feadh na dùthcha airson iomadh diofar thachartas fhaicinn.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.