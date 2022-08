An Eaconomaidh

Chaidh Riaghladair Bhanca Shasainn, Anndra Bailey, às àicheadh a-rithist gun tug esan ro fhada a' cur suas ìre an rèidh mu choinneimh buaidh na h-atmhorachd. Thuirt an t-Àrd-Neach-Tagraidh, Suella Braverman, gur fhada a bha còir aige sin a dhèanamh. Agus thuirt Rùnaire a' Ghnothachais, Kwasi Kwarteng, an-diugh gu bheil ceistean aig Mgr Bailey ri fhreagairt an dèidh rabhaidh bhuaithesan gum faodadh an atmhorachd èirigh gu còrr is 13% anns an Damhair.

Taiwan

Thuirt Ministearachd Dìon Taiwan gun deach sgaoth de bhàtaichean agus itealain Shìonach tarsainn na loidhne neo-fhoirmeil eadar an t-eilean agus tìr-mòr Shìona an-diugh a-rithist. Loisg Sìona còrr is deich urchair balistic an-dè, 's chaidh feadhainn dhiubh tarsainn os cionn Taiwan. Chàin Ministear Cèin Taiwan, Joseph Wu, eacarsaich armaichte air an do thòisich Sìona, a ghabh cais mu thuras Nanci Pelosi an t-seachdain seo. Thuirt Mgr Wu gu bheil dol-a-mach Shìona na chunnart do shìth ann an Àisia.

An Ucràin

Sheòl trì soithichean eile às an Ucràin an-diugh a' giùlain gràin. Tha aon bhàta a' tighinn a Bhreatainn, agus t-èile a' dol a dh'Èirinn. Dh'aontaich an Ruis agus an Ucràin air a' mhìos a chaidh gun tòisicheadh iad a' cur gràin a-mach às an Ucràin a-rithist airson a' chiad uair bho thòisich an cogadh anns a' Ghearran.

Comhairlean

Bidh ceannardan comhairle a' deasbad an tèid aca air àrdachadh pàighidh a thoirt do luchd-obrach. Tha na h-aonaidhean, a dhiùlt àrdachadh 2%, ag ullachadh stailcean. Dh'innis Unite an-dè gum bi luchd-obrach aig Comhairle Dhùn Èideann a' gabhail pàirt ann an stailcean eadar an 18mh là den mhìos seo, agus an 30mh là.

Na h-Aiseagan

Tha muinntir Mhuile a' gearain a-niste mu sheirbheisean aiseig an dèidh do Chaledonian Mac a' Bhriuthainn am bàta acasan, an Isle of Mull, a chur air seirbheis Ùige, an Tairbeart is Loch nam Madadh gus an till an Hebrides a th' ann an Grianaig airson a càradh agus gun dùil rithe air ais an sin gu Là na Sàbaid air a' char as tràithe. Tha dà shoitheach nas lugha, an Coir' Uisg' an Loch Frisa air an t-seirbheis eadar an t-Òban agus Creag an Iubhair. Tha an Loch Bhrùsda ga gluasad cuideachd à seirbheisean Mhuile, 's tha sin a' toirt buaidh mhòir air a' chlàr-ama eadar Malaig agus Armadal.

Dùn Èideann

Tha Fèis Eadar-Nàiseanta Dhùn Èideann a' tòiseachadh an-diugh aig ìre nas fhaisge air na bh' ann ron phandemic. Tha cuirm fosglaidh na fèise aig Murrayfield a-nochd, agus thòisich iomall na fèise sa mhadainn an-diugh.