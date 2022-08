Na Tòraidhean

Thuirt Rishi Sunak nach toir gearradh chìsean a tha Liz Truss a' moladh buaidh sam bith air an èiginn le cosgaisean bith-beò. Thuirt Mgr Sunak, a tha a' seasamh an aghaidh Liz Truss airson ceannas a' Phàrtaidh Thòraidhich, gum biodh ise a' toirt cuideachaidh dhan fheadhainn as fheàrr dheth gun ghuth air an fheadhainn as fheumaiche. Thuirt Ms Truss air an deireadh-sheachdain nam b' ise an ath Phrìomhaire nach biodh i a' sìneadh a-mach airgid.

Fiaclairean

Fhuair rannsachadh a rinn am BBC gu bheil 9/10 de dh'ionadan fiaclair an NHS air feadh na Rìoghachd Aonaichte nach eil a' gabhail euslainteach ùra. Thuirt Meur na h-Alba de Chomann Fiaclaireachd Bhreatainn gun do chuir Covid maill mhòr air an obair, agus thuirt iad gum feum an Riaghaltas tuilleadh airgid a thoirt dhaibh. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil fiaclaireachd an NHS ann an suidheachadh meadhanach làidir.

An Hebrides

Thill an Hebrides dhan t-seirbheis eadar Ùige, an Tairbeart agus Loch nam Madadh an-diugh ach bidh a-màireach ann mus till i dhan chlàr-ama àbhaisteach. Nì an Isle of Mull seòladh a bharrachd feasgar an-diugh eadar an Tairbeart agus an t-Òban. Ach mus till bàtaichean-aiseig eile dha na h-àiteachan dham buin iad, bidh maill airson ùine eadar seirbheisean eadar Malaig is Armadal, agus an t-Òban agus Muile.

An Ucràin

Dh'iarr Àrd-Rùnaire nan Dùthchannan Aonaichte, Antonio Guterres, cead do luchd-rannsachaidh eadar-nàiseanta tadhal air an ionad-niuclasach as motha a th' anns an Roinn Eòrpa ann an ceann an ear-dheas na h-Ucràin. Thuirt e gu bheil ionnsaighean na Ruis air Zaporizhzhia, a' dèanamh cunnairt mhòir do thèarainteachd an ionaid.