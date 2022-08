An t-Eilean Sgitheanach

Bidh coinneamh-naidheachd aig na Poilis an-diugh mu na tachartasan ann an ceann an deas an Eilein Sgitheanaich agus Loch Aillse sa mhadainn an-dè anns an deach duine a mharbhadh agus a dh'fhàg triùir eile san ospadal. Chaill John MacFhionghain, a bha 47, a bheatha an dèidh losgadh air le gunna ann an Teanga ann an Slèite. Tha boireannach, a tha 32, san ospadal ann an Glaschu an dèidh ionnsaigh sgeine oirre ann an Tarscabhaig. Agus tha càraid phòsta, John Don MacCoinnich, agus a bhean, Fay, anns an ospadal an dèidh losgadh orrasan le gunna aig an dachaigh air an Dòrnaidh. Tha fear, a tha 39, an grèim co-cheangailte ris na tachartasan sin.

Tubaist-rathaid Mhairbhteach

Tha poilis ag iarraidh fiosrachaidh mu thubaist-rathaid air a' Ghàidhealtachd an-dè anns an deach dithis a mharbhadh. Thachair an tubaist eadar làraidh agus càr air an A9 faisg air Baile Ùr an t-Slèibh' goirid ro 5:00f. 'S ann sa chàr a bha an dithis a chaill am beatha, boireannach a bha 75 agus duine a bha 45. Tha dràibhear a' chàir, boireannach a tha 46, gu math ìosal anns an ospadal.

Cosgaisean Cumhachd

Tha an Seansalair agus Rùnaire a' Ghnothachais a' coinneachadh ri ceannardan nan companaidhean cumhachd an-diugh a dheasbad mar a tha prìs chumhachd na dachaigh a' sìor èirigh. Tha tomhas ann gun èirich sin gu £350 gach mìos san Fhaoilleach an ath-bhliadhna. Tha eòlaichean ag ràdh gur e glè bheag de smachd a th' aig na companaidhean air bun-phrìs a' chonnaidh a tha ga stèidheachadh aig ìre eadar-nàiseanta.

Beatles

Tha dùil ri fear sa chùirt an-diugh fo chasaidean ceannairc. Tha Aine Davis, a tha 38, fo amharas gun robh e anns a' chealla IS air an robh am far-ainm the Beatles. Chaidh a chur an grèim aig Port-Adhair Luton an-raoir an dèidh dha tilleadh dhan Rìoghachd Aonaichte às an Tuirc far an robh e ùine sa phrìosan airson a bhith an bhall ann an IS.

Amaran-snàimh

Tha dragh ann gur iad na teaghlaichean as miosa dheth a tha a' fulang le amaran-snàimh a' dùnadh. Fhuair rannsachadh a rinn am BBC gu bheil 56 ùghdarrasan ionadail air feadh Bhreatainn air co-dhiù aon amar a chall air an trì bliadhna mu dheireadh. Tha ochd dhiubh sin ann an Alba far an do thuit an àireamh bho 219 gu 211. Tha dragh ann gu bheil feadhainn nach urrainn pàigheadh air a shon a' call cothrom air snàmh agus eacarsaich.