Tha rabhadh mu chion uisge sa chuid as motha de thaobh sear na h-Alba - le rabhadh dearg an sàs ann am Fìobha.

Tha sìde den t-seòrsa seo a' fàs nas cumanta ri linn atharrachadh na gnàth-shìde.

Tha Darren Linc air a bhith a' toirt sùil air a' bhuaidh a th' aice air tuathanachas.