Togail-fianais

Bidh luchd-iomairt a' togail fianais an aghaidh prìs mhòr a' chonnaidh aig prìomh-oifisean Scottish Power ann an Glaschu an-diugh. Tha iad ag iarraidh casg air àrdachadh phrìsean agus air pàigheadh ro-làimhe tro mheatair. Tha Riaghaltas na h-Alba a' dèanamh ath-sgrùdaidh air am buidseat a dh'fhaicinn an gabh airgead saoradh airson taic do dh'fheadhainn a tha ann an èiginn le cosgaisean bith-beò.

Cìs "windfall"

Cuiridh an Seansalair, Nadhim Zahawi, roghainn eile mu choinneimh a' Phrìomhaire, Boris Johnson, airson leudachadh air cìs aon uair "windfall" air na companaidhean cumhachd airson airgead a thional a nì cobhair air feadhainn a tha ann an èiginn. Tha ministearan an Riaghaltais an dòchas gun tog iad £5bn leis an sgeama a dh'fhoillsich iad na bu tràithe am-bliadhna. Thuirt Liz Truss, a tha a' seasamh airson ceannas a' Phàrtaidh Thòraidhich, gur e feallsanachd Làbarach a th' anns a' chìs.

Pàigheadh Luchd-obrach nan Comhairlean

Tha ceannardan comhairle a' coinneachadh an-diugh a dheasbad àrdachadh pàighidh nas fhèarr do luchd-obrach agus stailcean air fàire. Tha iad a' bruidhinn ri Caidreachas nan Ùghdarrasan Ionadail mu bhith a' roinn £140m a bharrachd bho Riaghaltas na h-Alba an dèidh dha na h-aonaidhean àrdachadh 2% a dhiùltadh.

An Torradh Nàiseanta

Bha crìonadh 0.1% ann an eaconomaidh na Rìoghachd Aonaichte air na trì mìosan mu dheireadh. Bha fàs 0.8% ann air a' chiad chairteal den bhliadhna, ach tha Oifis nan Staitistig Nàiseanta ag ràdh a-niste gun do dh'fhuiling bùithdean agus luchd-reic eadar an Giblean agus an t-Ògmhìos.

Murt agus Oidhirp air Muirt

Tha dùil ri fear ann an Cùirt an t-Siorraidh ann an Inbhir Nis an-diugh fo chasaid gun do rinn e murt. Tha an duine, a tha 39, fo aon chasaid gun do rinn e murt anns an Teanga ann an Slèite a' bhòn-dè agus trì casaidean eile gun do rinn e oidhirp air murt ann an Tarscabhaig ann an Slèite agus air an Dòrnaidh air Taobh Siar Rois.

Dìth Bhùirn

Tha coinneamh a' dol air adhart an-dràsta mu chion an uisge ann am pàirtean de Shasainn agus coltas gum faodadh ministearan an Riaghaltais agus oifigich na h-àrainneachd tart ainmeachadh gu h-oifigeil. Tha rabhadh fad ceithir là aig Oifis na Sìde air fìor theas a-rithist dhan mhòr-chuid de Shasainn agus den Chuimrigh.

Àrd-sgoil Mhuile

Tha Comhairle Earra-Ghàidheal 's Bhòid a' beachdachadh air iarrtas gu Riaghaltas na h-Alba 'son àrd-sgoile ùire ann am Muile. 'S i Àrd-sgoil Thobar Mhoire an aon àrd-sgoil anns an sgìre chomhairle a thathar a' meas cho ìosal ri ìre "C" a thaobh cho freagarrach 's a tha an togalach agus na goireasan. Ach tha diofar bheachdan ann air càite am bu chòir a togail.