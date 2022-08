Hustings

Nì an dithis a tha a' farpais airson ceannas nan Tòraidhean oidhirp a-nochd gus cùl-taic bhall Albannach a' phàrtaidh a bhuannachadh. Bidh Liz Truss agus Rishi Sunak a' bruidhinn agus a' freagairt cheistean aig coinneimh hustings ann am Peairt. Tha iad le chèile air innse nach ceadaicheadh iad referendum eile air neo-eisimealachd, agus gu bheil iad airson 's gum bi barrachd phoileasaidhean a tha gan dealbhachadh ann an Lunnainn gan cur an gnìomh air feadh na Rìoghachd.

Luach thuarastail

Sheall àireamhan a thàinig a-mach an-diugh gu bheil luach thuarastail san Rìoghachd Aonaichte a' tuiteam aig an ìre as luaithe bhon thòisich clàr ga chumail ann an 2001. A rèir Oifis nan Staitistig Nàiseanta, ged a dh'èirich tuarastail sa chumantas 4.7% eadar an Giblean agus an t-Ògmhios, nuair a thèid ìre na h-atmhorachd a thoirt a-steach, gun do thuit luach ur pàighidh 3%.

Àireamhan cosnaidh

Tha an àireamh de dhaoine a tha gun chosnadh ann an Alba co-ionnan ris an àireamh as ìsle a chaidh a chlàradh riamh. Thairis air a' bhliadhna a dh'fhalbh tha an ONS ag ràdh gun do thuit ìre cion obrach na dùthcha 0.1% gu 3.2%.

Tubaist mharbhtach

Chaochail boireannach aosta ann an Àrd Ruigh às dèidh mar a chaidh a leagail le càr gun duine na bhroinn. Thachair an tubaist feasgar Disathairne air Willow Drive sa bhaile. Tha na poilis ag iarraidh air neach sam bith le fiosrachadh, dealbhan CCTV neo Dashcam a thighinn a bhruidhinn riutha. Thuirt iad gun deach am boireannach, a bha 80 bliadhna de dh'aois agus nach deach ainmeachadh fhathast, a leagail le carbad dubh Citreon C3.

An Crimea

Airson an dàrna turas ann an seachdain tha meadhanan na Ruis ag aithris air spreadhaidhean agus teine aig ionad airm ann an Crimea. Tha dealbhan bhideo air na meadhanan sòisealta a' sealltainn spreadhaidhean mòra ann an ceann a tuath Chrimea a chaidh a ghabhail thairis le na Ruiseanaich ann an 2014.

Ryanair

Dh'fhoillsich Ryanair planaichean airson còrr is 500 seirbheis adhair a bharrachd a stèidheachadh a-mach à port-adhair Stanstead san Dàmhair. Le Heathrow fhathast gu bhith a' cuibhreachadh àireamhan luchd-siubhail tro na làithean saora ann an Sasainn, tha a' chompanaidh-adhair ag ràdh gun leig seo le còrr agus 100,000 neach faighinn a-null thairis.