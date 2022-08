Airgead-dìolaidh do fheadhainn a fhuair fuil thruaillte

Gheibh na mìlltean de dhaoine a dh'fhulaing às dèidh dhaibh fuil a bh' air a thruailleadh fhaighinn airgead-dìolaidh eadar-àmail luach £100,000.

Tha Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte air innse gum faigh iad an t-airgead ro dheireadh na Dàmhair.

Tha seo a' tighinn às dèidh moladh bho chathraiche an rannsachaidh phoblaich air dè thachair, nuair a fhuair an NHS stuthan-fala a bh' air a' ghannrachadh agus a chaidh an uairsin a thoirt do dh'euslaintich a bha a' faighinn cùram bhon t-seirbheis slàinte às na 70an agus na 80an.

Tha an aithris seo aig an fhear-naidheachd phoileataigeach againn, Mìcheal MacNèill.