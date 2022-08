Dh' fhosgail a' chiad aonad Gaidhlig ann an Siorrachd Rinn Friù an t-seachdain-sa aig Bun-Sgoil an Iar ann am Pàislig.

'S e seachdnar a th' ann an drasda, ann an clas a h-aon gu tri, ach tha dùil agus dòchas gum fàs sin.

Thadhal am fear-naidheachd againn Darren Linc air an sgoil.