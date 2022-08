Cosgaisean bith-beò

Thàinig rabhadh bho Bhuidheann Comhairleachaidh an t-Sluaigh an Alba gum faodadh gum feum cuid taghadh eadar biadh neo blàths air a' gheamhradh. Tha Age Scotland leis an aon dragh is iadsan ag ràdh gum bi mòran sheann dhaoine ann am bochdainn connaidh le mar a tha prìsean cumhachd ag èirigh. Thèid an cuibhreachadh ùr air prìsean ainmeachadh Dihaoine. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil iad a' beachdachadh air buidseat èiginneach gus airgead a bharrachd a shaoradh.

Sunak

Rinn Rishi Sunak càineadh làidir air planaichean eaconamach Liz Truss a tha a' seasamh na aghaidh airson ceannas a' Phàrtaidh Thòraidhich. Thuirt e nach tèid aice air cìsean a ghearradh mar a tha i a' moladh, agus taic a chumail ri daoine a thaobh chosgaisean bith-beò. Thuirt an seann sheannsalair gun cuireadh na planaichean aice ionmhas poblach ann an suidheachadh gu math cugallach. Tha sgioba Mhs Truss ag ràdh gu bheil na tha i a' moladh ciallach agus gu bheil taca ùr a dhìth. Thèid ainmeachadh an ceann cola-deug cò an tagraiche a shoirbhich.

Stailc luchd-lagh

Tha luchd-lagha ann an Sasainn agus anns a' Chuimrigh air bhòtadh a dhol air stailc air sgàth an eas-aonta eadar iad agus Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte mu chosnaidhean agus ìrean pàighidh. Tha iad mar-thà a' dol air stailc a h-uile dàrna seachdain, ach tha a' bhòt às ùr a' ciallachadh gun tèid iad air stailc, gun fhios dè cho fada 's a mhaireas i, air a' 5mh là den t-Sultain.

Tubaist

Tha na poilis an Earra-Ghàidheal a' sireadh fiosrachaidh mu bhàs thriùir fhireannach an dèidh tubaiste, eadar an carbad anns an robh iad agus làraidh. Thachair e mu 2.30f. Dihaoine air an A828 ann an Sgìre na h-Apainn. Chaidh fear a bha a' siubhal còmhla riutha fhìor dhroch ghoirteachadh. Chuir na poilis fear, 47 bliadhna de dh'aois an grèim an co-cheangail ris na thachair. Chaidh a leigeil mu sgaoil fhad 's a tha an sgrùdadh a' leantainn.

Stailc luchd-sgudail Dhùn Èideann

'S e an-diugh an còigeamh là de stailc luchd-obrach an sgudail ann an Dùn Èideann. Tha na h-aonaidhean aca a' beachdachadh air an àrdachadh pàighidh às ùr de chòig sa cheud, a chaidh a thabhann orra Dihaoine le ceannardan comhairle. Tha comataidh an riaghaltais ionadail aig an GMB a' coinneachadh an-diugh.