Cosgaisean

Tha tuilleadh cuideim ga chur air an Riaghaltas barrachd a dhèanamh gus daoine agus gnothachasan a dhìon bhon àrdachadh ann am prìsean cumhachd. Tha seòmraichean malairt Bhreatainn ag iarraidh air ministearan grantaichean èiginn a thoirt a-steach airson gnìomhachasan a chuideachadh. Aig a' cheart àm tha a' bhuidheann bheachdachaidh, an Resolution Foundation, a' moladh gearradh de 30% ann an cunntasan cumhachd. Tha iad ag ràdh gun gabhadh seo a mhaoineachadh tro chìs dhlùth-chomainn a chuireadh 1% air na tha daoine a' pàigheadh ann an cìs chosnaidh.

Binichean

Le dùil ri leudachadh eile ann an stailc nam binichean Dihaoine, tha am BBC a' tuigsinn gu bheil an Leas-Phrìomh Mhinistear Iain Swinney airson coinneachadh ris na h-aonaidhean ciùird agus na comhairlean feasgar ann an oidhirp fuasgladh a lorg. Bhon a-màireach bidh luchd-obrach sgudail ann am 20 sgìre comhairle air stailc, a' ciallachadh nach bi na binichean gam falamhachadh ann an cha mhòr dà thrìan de roinnean comhairle na h-Alba.

Poileas Alba

Thàinig rabhadh bho Phoileas Alba gu bheil dùil aca ri barrachd chaismeachdan agus togail-fianais anns na mìosan ri teachd, leis mar a tha staing a' bhith-beò a' fàs nas miosa. Thuirt an t-Àrd-Chonstabal Iain Livingstone gun làimhsich am feachd tachartasan sam bith ann an dòigh iomchaidh, agus nach toir e buaidh sam bith orra ged a bhiodh a' chuid mhòr den dùthaich a' cur taic ri amasan an luchd-iomairt.

Deuchainnean Sgoile

Thèid luchd-obrach aig Ùghdarras Teisteanasan na h-Alba air stailc a thaobh pàighidh. Thuirt an t-aonadh Unite gun tèid stailcean a chumail air an 8mh agus an 15mh 's an 16mh là den t-Sultain. Tha iad a' toirt rabhaidh gum faodadh seo dàil mhòr a chur air a bhith a' làimhseachadh ath-thagraidhean nan deuchainnean sgoile.

Flù nan Eun

Chaidh a dhearbhadh gur e flù nan eun a thug bàs do dh'isean iolaire-mara air Eilean Mhuile. Tha fios gun do bhàsaich co-dhiù ceithir iseanan air an eilean sna beagan sheachdainnean a dh'fhalbh 's tha amharas ann gun robh iadsan iad fhèin a' fulang leis a' ghalar.

Mòr-Rathad an Iar

Agus chaidh pàirt de Mhòr-Rathad an Iar ann an Glaschu ainmeachadh mar thè de na sràidean as "cool" air an t-saoghal. Tha an iris Time Out air am pàirt den rathad eadar na Botanics agus Crois an Naoimh Sheòrais a chur dhan treas àite air an liosta aca. 'S i sràid ann am Montreal a tha sa phrìomh àite, le tè ann am Melbourne anns an dàrna àite. Dheasaich Time Out an liosta aca le bhith a' coimhead air na bha diofar rathaidean a' tabhainn a thaobh bìdhe, deoch, cultair, ealain, coimhearsnachd agus cur-seachadan.