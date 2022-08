Stailc

Tha coinneamh aig na h-aonaidhean an-dràsta far a bheil iad a' deasbad tairgse ùr airson pàigheadh luchd-obrach comhairle ann an Alba. Chuir Caidreachas nan Ùghdarrasan Ionadail, Cosla, tairgse ùr air adhart ach cha deach innse gu poblach dè th' ann. Tha na h-aonaidhean ann an Alba ag iarraidh aonta den aon t-seòrsa 's fhuair luchd-obrach comhairle sa chòrr den Rìoghachd Aonaichte. Tha sgudal a' sìor chàrnadh ann an dà thrian de sgìrean comhairle na h-Alba far a bheil luchd-obrach nam bionaichan air stailc.

Pacastan

Thuirt ceannard an airm ann am Pacastan gun toir e bliadhnaichean mòra dhan dùthaich faighinn seachad air sgrios nan tuiltean. Chaill còrr 's 1000 duine am beatha agus tha mòran mhìltean gun dachaigh. Thuirt riochdaire UNICEF ann am Pacastan nach eil ceàrnaidh den dùthaich air nach tug na tuiltean buaidh.

An Ucràin

Thuirt Ùghdarras a' Chumachd Atomaich gu bheil sgioba rannsachaidh air an t-slighe gu ionad-niùclasach Zaporizhzhia anns an Ùcrain, a tha fo smachd shaighdearan na Ruis. Dh'iarr an Ceann-suidhe Zelensky an turas agus dragh ann gum faodadh an t-sabaid timcheall air an ionad tubaist niùclasach adhbharachadh.

Cidhe Ùige

Thuirt Còmhdhail Alba nach e dad eile ach mearachd rianachd as coireach nach d'fhuair Buidheann Leasachaidh na Hearadh fiathachadh gu coinneimh an t-seachdain seo chaidh far an deach plana ùr ullachadh airson seirbheisean aiseig an eilein nuair a bhios cidhe Ùige dùinte 'son leasachadh. Tha am Buidheann Leasachaidh a' gearain nach d'fhuair iad cuireadh agus tha dragh orra cuideachd gur dòcha gum bi na molaidhean ùra nas miosa na am plana a dh'adhbharaich a' chonnspaid anns a' chiad àite.

Co-labhairt

Tha cò-labhairt trì là a' tòiseachadh ann an Steòrnabhagh an-diugh a' deasbad cor na Gàidhlig agus crìonadh a' chànain anns na h-eileanan. 'S i a' bhuideann rannsachaidh, Soillse, a chuir a' cho-labhairt air dòigh agus dà bhliadhna ann bho dh'fhoillsich iad an leabhar 'The Gaelic Crisis in the Vernacular Community', a thuirt gu bheil a' Ghàidhlig ann an cunnart a dhol à bith mar chànan coimhearsnachd.