Stailcean

Tha ceannardan comhairle na h-Alba a' coinneachadh an-dràsta 's iad a' deasbad dè an ath-cheum dhaibh anns an eas-aonta mu phàigheadh an luchd-obrach. Thòisich oidhirp an-dè air tuilleadh stailcean a sheachnadh, agus mhair na còmhraidhean eadar na h-aonaidhean agus na ceannardan comhairle, anns an robh am Prìomh Mhinistear Nicola Sturgeon an sàs, gu uairean tràth na maidne gun aonta. Mura bi aonta ann bidh luchd-obrach nam bionaichean a' dol air stailc a-rithist an ath-sheachdain, agus luchd-obrach sna sgoiltean cuideachd.

Na Tòraidhean

Dùinidh am baileat airson a' Phrìomhaire ùir aig 5:00f an-diugh agus thèid am Prìomhaire ùr ainmeachadh Diluain. Tha mu 180,000 ball sa Phàrtaidh Thòraidheach a' taghadh eadar Liz Truss agus Rishi Sunak. Tha dà mhìos ann bho dh'innis Boris Johnson gun robh e a' fàgail na dreuchd.

Taic

Bidh còrr is millean duine bho an-diugh a' faighinn £326 de thaic le cosgaisean cumhachd. Thèid an t-airgead gu feadhainn a th' air an t-seann shiostam shochairean - Creideas Cìse. Fhuair feadhainn a th' air an t-siostam ùr - Creideas Coitcheann - a' chiad earrainn dheth san Iuchar, agus tha dùil ris an dàrna ìre dhaibhsan uaireigin air a' Gheamhradh.

Aimeireaga

Chàin an Ceann-Suidhe Biden Dòmhnall Trump agus na Poblachdaich, agus an iomairt Make America Great Again mar chunnart do dheamocrasaidh sna Stàitean Aonaichte. Thàinig beachd Mhgr Biden dà mhìos ro na taghaidhean meadhan-teirm. Thuirt fear de na h-àrd-bhuill Phoblachdach anns a' Chòmhdhail, Kevin McArthy, gu bheil briathran Mhgr Biden a' dèanamh dìmeas air a cho-Aimeireaganaich.

CalMac

Thuirt an Leas-Phrìomh Mhinistear gu bheil e an dòchas gu bheil Riaghaltas na h-Alba gu math faisg air aonta airson bàta eile fhastadh do Chaledonian Mac a' Bhriuthainn. Dh'iarr John Swinney cuideachd a leisgeul a ghabhail airson na troimhe-chèile mòire anns na seirbheisean aiseig bho chionn ghoirid.