Bidh gàrradh aig dachaigh-cùraim ann an Uibhist a Tuath na dhìleab aig a' phròiseact Dandelion.

Thathar an dòchas gum bi seo na ghoireas an dà chuid do luchd-còmhnaidh agus do luchd-obrach.

Tha an aithris seo aig Shona NicDhòmhnaill.