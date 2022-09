Saoil a' bheil cuimhne agaibh air a' chartùn Angus Òg?

Bho na 70an gu deireadh nan 80an, bhiodh iad a' nochdadh ann am pàipearan-naidheachd.

A-nis, tha iad ann an làmhan Tasglann an Eilein Sgitheanaich is Loch Aillse is dùil gun tèid an cuir ann an cruth didseatach agus gun tèid an taisbeanadh.

Tha Gilleasbuig MacDhòmhnaill ag aithris.