Na Tòraidhean

Chan eil ach uair de thìde gu leth ri dhol mus fhaigh sinn a-mach cò an ath Phrìomhaire a bhios againn 's cò ceannard ùr nan Tòraidhean. Tha dùil gun dèan Liz Truss an gnothach air Rishi Sunak. Tha prìsean àrda chumachd aig mullach a' chlàr dhan Phrìomhaire ùr ge b' e cò a bhios ann. Chaidh aithris gu bheil an sgioba aig Ms Truss air a bhith a' cur phlanaichean air dòigh airson taic a thoirt do dhaoine le cunntasan cumhachd.

Prìs a' Ghas

Agus tha prìsean gas airson na mìos a tha romhainn air àrdachadh gu mòr madainn an-diugh bho sguir an Ruis gas a chur dhan Roinn Eòrpa tron phrìomh phìob. Tha a' phrìs an-àirde cha mhòr 25%. Bha a' phrìs air tuiteam beagan an t-seachdain seo chaidh.

Cidhe Ùige

Bidh coinneamh eile ann a-màireach airson bruidhinn mu na planaichean a thaobh obair-leasachaidh aig cidhe aiseig Ùige san Eilean Sgitheanach. Chaidh a dhearbhadh Dihaoine gu bheilear a-nise airson sin a dhèanamh ann an dà phìos an ath-bhliadhna. Ach tha Buidheann Leasachaidh na Hearadh air sgrìobhadh chun an Riaghaltais 's iad ag ràdh gu bheil iad fhathast mì-thoilichte leis a' chlàr-ama seo, agus le dragh mun bhuaidh a bhios aige orra. Thuirt Còmhdhail Alba an-diugh gun robh am ministear "ro mhothachail" air an dragh a th' ann, agus gun lean còmhraidhean mu dè eile a ghabhas a dhèanamh airson buaidh na h-obrach-leasachaidh a lùghdachadh.

Canada

Tha iomairt poilis a' dol ann an sgìre iomallach de Chanada agus dithis fhireannach fo amharas gun do shàth iad deichnear gu bàs. Chaidh co-dhiù 15 duine eile a ghoirteachadh. Chaidh fios teacsa a chur chun a h-uile fòn-làimhe ann an sgìre Saskatchewan, Manitoba agus agus Alberta gun robh fireannaich chunnartach ma sgaoil.

Bustairean

Tha prògram bhustairean banachdaich Chovid a' tòiseachadh an-diugh ann an Sasainn 's ann an Alba. Bidh luchd-còmhnaidh nan dachannan-cùraim, agus luchd-obrach slàinte is cùraim shòisealta am measg a' chiad fheadhainn a gheibh banachdach. Tha eòlaichean ag ràdh gu bheil e riatanach gun gabh daoine na bustairean seo mus tig an Geamhradh.